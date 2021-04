Pandeemia tõttu Norrast Põlvamaale kolinud ettevõtja põhjendab heategu: raske on, aga kellelgi kuskil on veel raskem

Pille Marie Pihlapuu on Mooste villa asutajatest. Kuidas ettevõtja ajal, kui turismisektor on saanud rängalt kannatada, veel leiab aega, et teiste heaolu pärast muretseda? “On raske, aga teistel äkki on natukene raskem,” kirjeldab naine empaatiliselt.

Pille oli Mooste koolis kaks kuud asendusõpetaja ning seal olles nägi lapsi, kes on kõik toredad aga pärit suurtest peredest. Temal endal on ainult kaks last. “Ma loodan, et saame välja valida pere, kes seda kõige rohkem vajab,” kirjeldab naine. Pihlapuu toob välja, et Eesti inimesed on natukene häbelikud aga loodetavasti on inimesed ise piisavalt tähelepanelikud ja oskavad soovitada mõnda hädas olevat pere. Kuulutuses toob naine ka resoluutselt välja, et alkohol ja suitsud ostukorvi ei käi.