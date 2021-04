Eesti tõusis suurima ükssarvikute arvuga riigiks Euroopas

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on eestlaste arvel täna seitse ükssarvikut, millest viis on registreeritud ja tegutsevad täna Eestis. “Kuigi Zego ja ID.me peakontorid ega arenduskeskused ei asu Eestis, on nende asutajate seas eestlased, kes on kasvanud meie kohalikust ökosüsteemist. Eesti väikest rahvaarvu silmas pidades on see oluline märk, et meie asutajad on globaalselt edukad ning nad mõjutavad meie startup-maastikku, aidates kaasa nii uute investeerimishuviliste tekkele kui Eesti positiivsele mainele,” selgitas Peeterson.