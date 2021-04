OTSE | Erikomisjon arutab avalikul istungil eurorahade kasutamist

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Eestile eraldatav struktuuritoetuste maht hinnanguliselt kolm miljardit eurot. „Nii suure summa kasutamine peab olema hästi läbi mõeldud, et selle raha abil anda tõuge majanduse taastumiseks kriisist,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et kuna Eesti majandus on viimase viie aastaga tublisti Euroopa Liidu keskmisega võrreldes kasvanud, siis järgmisel eelarveperioodil väheneb Eestile eraldatavate toetuste maht, kuid siiski saab Eesti ka edaspidi Euroopa Liidu eelarvest rohkem toetusi, kui ise sinna maksab.

„Kindlasti on vahendite osakaal varasema perioodiga vähenenud. See aga ei tähenda, et teema olulisus ise oleks vähenenud,” lausus Mölder, viidates rohepöördele. Uue perioodi fookuses on jätkuvalt kliimamuutuste leevendamine. Mahukaimad valdkonnad seejuures on ringmajandus ja roheinnovatsioon, järgmiseks suureks valdkonnaks on kliimamuutustega kohanemine.