Aukartust äratavate investorite ja eestkõnelejaga Eesti telemeditsiini platvorm on kaasamas Indias 50 000 arsti

Viveo Healthi nõunik Toomas Hendrik Ilvese sõnul näitab Viveo Health India ambitsioon, et Eesti edu peitub endiselt loovas mõtlemises ja nutikates lahendustes. „Investorid, kes on juba oma panuse andnud Viveo Healthi arengusse, on teinud targasti,” märkis Ilves, kelle sõnul on ettevõte endiselt avatud ka uutele investoritele.