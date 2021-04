LUGEJA KÜSIB | Kas pean tööandjat teavitama, kui vahetan kaugtööd tehes asukohta?

Tööandjal on õigus kokkuleppe muutmisest ka keelduda. Shutterstock

Tööandja on mul lubanud kaugtööd teha. Kaugtöö asukohaks oleme kokku leppinud mu linnakorteri, kus mul on oma töönurk, millest olen ka tööandjale pildi saatnud ja mille tööandja on heaks kiitnud. Vaheajaks plaanime kogu perega maale minna, kust plaanin teha kaugtööd. Kas ma pean tööandjale teada andma, et ei tee tööd korteris vaid maakodus?