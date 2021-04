PILTUUDIS | Eesti ettevõte ehitas ainulaadse tõstetorni teemantide veealuseks kaevandamiseks

Vastvalminud tõsteseade paigaldatakse ettevõtte Debmarine Namiibia uuele laevale AMV3, mis on mõeldud veealuseks teemantide kaevandamiseks Namiibias. AMV3 on täna maailma suurim teemantide kaevandamise laev.

Tema töö põhineb 2000. aastate keskpaigas rakendataval veealuse roomikkäigu tehnoloogial, mida on praegu täiustatud. Laeva ehitamisel on järgitud kõrgeimaid keskkonnastandardeid ning tal on roheline pass (Green Passport).