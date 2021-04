Coop Panga juhatuse liige: globaalne võlg kasvab hoogsalt, aga majanduskasv ei taha järgi tulla

Sarnast teed on läinud ka maailma mõjuvõimsaim majandus ehk USA. Uus president Joe Biden kinnitas koroonakriisi kolmanda toetuspaketi summas 1,9 triljonit USA dollarit. Erinevus Euroopaga seisneb selles, et USA-s suunatakse suur osa toetusest otse inimestele.

Käesoleva paketi raames kantakse USA-s igale inimesele 1400 dollarit. 2020. aasta kevadel maksti otsetoetust 1200 ja detsembris 600 dollarit inimese kohta. Loodeti, et inimesed hakkavad toetuse tõttu jälle aktiivsemalt tarbima ja see aitab majanduse uuesti kasvule.

Raha tegelikult aktsiaturgudele ja krüptoraha ostmiseks

Praktikas oleme näinud, et sellest rahast suur osa on liikunud hoopis aktsiaturgudele ja krüptovaluuta ostmiseks. On väga positiivne, et järjest rohkem inimesi tunneb huvi investeerimise vastu. Oht peitub aga selles, kui investeerimisotsuseid tehakse ainult kasvutrendi jälgides, riske analüüsimata. Viimase viie kuu jooksul on investorid paisanud turule 569 miljardit USA dollarit.

Seda on rohkem kui viimase 12 aasta jooksul kokku, kui investeeringute kogumahuks oli 452 miljardit dollarit. Öeldakse, et raha läheb sinna, kus see kasvab. Seda kinnitavad S&P 500, Dow Jones’i ja Nasdaqi indeksid ning krüptomaailma esindajad bitcoin ja ethereum, mis on kõik jõudnud rekordtasemele.

Teisalt on rahatrükk viinud selleni, et ka globaalne võlg on kasvanud rekordini ehk 281 triljoni USA dollarini, moodustades üle 355 protsendi globaalsest SKP-st. Võrdluseks, 2013. a alguses eelmise kriisi järgselt oli see näitaja 210 triljonit USA dollarit. Võlg kasvab hoogsalt, aga majanduskasv ei taha järgi tulla. Kui eelmise kriisi üks õppetunde oli, et võlg ei saa lõputult kasvada ja seda tuleks hakata vähendama, siis tegelikkuses on läinud hoopis vastupidi.