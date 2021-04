Transpordiettevõtjad: valitsus valmistab aktsiisitõusu ette täiesti läbipaistmatult

Eesti veondussektori esindusorganisatsioonid tunnevad muret, et Rahandusministeeriumi avalikkusele esitatud eksitavate väidete ja väärarusaamade varjus otsustab valitsus ära Eesti majandusele ja eriti veondussektorile negatiivselt mõjuva diislikütuse aktsiisitõusu. „Kahjuks peame nentima, et kogu eelarvestrateegia ja aktsiisitõusu ette valmistav protsess on olnud äärmiselt läbipaistmatu ja ühepoolne,“ ütles Eesti Logistika ja Ekspederimise Assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing. „Rahandusministeerium varjab aktsiisitõusu tegelikke mõjusid avalikkuse eest –näiteks on tegelikkuses umbes 14-15-sendine diislikütuse müügihinna tõuspeidetud osava arvestuslükke abil „kõigest 6%-liseks hinnatõusuks“. Ilmselgelt on tegu inimeste eksitamisega,“ on Kitsing kriitiline.

Ka Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni nõukogu esimees Jaak Kivisild on seisukohal, et Rahandusministeeriumi nägemus Eesti veondussektori konkurentsipositsiooni osas näitab, et ministeerium ei saa sektori toimise loogikast aru. „Väited, et Eesti veonduse probleemid tulenevad kõrgest palgapoliitikast või tööjõupuudusest, ei pea absoluutselt paika. Sektor on väga paindlik ja palgatasemed on regioonis praktiliselt võrdsed,“ selgitas Kivisild. „Tööjõupuudus kummitab lisaks Eestile ka teisi riike –eriti Kesk-Euroopas. Nii mängibki suurt rolli riiklik kütuse maksupoliitika –meie vedajad ei taha mitte odavamat hindanaabritega võrreldes, me soovime sarnast konkurentsipositsiooni. Aktsiisitõus ja ELi suuruselt neljas diislikütuse aktsiisimaks paneks meie vedajad taaskord väga keerulisse rolli,“ nägi Kivisild sektori tulevikku mustades toonides.