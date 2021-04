Eestlased on ühed maailma esisäästjad. Pandeemia algusest on maailmas säästetud pea 5 triljonit eurot

Majapidamised üle maailma on võrreldes 2019. aastaga kogunud neli ja pool triljonit eurot lisasääste, teatab Financial Times . See moodustab koguni 6% maailmamajanduse kogutoodangust.



Kuna tarbijate kindlustunne on taastumas, siis võib eeldada, et õige pea tormavad nad poodidesse, baaridesse ning restoranidesse pandeemia jooksul kogunenud sääste kulutama.Viimati oli tarbijate kindlustunne sedavõrd kõrge 2005. aastal.





"Inimestel on kogunenud suures koguses sääste, mistõttu nüüd - piirangute leevenedes ning riikida avanedes - on oodata suurt tarbimise kasvu," prognoosib reitinguagentuuri "Inimestel on kogunenud suures koguses sääste, mistõttu nüüd - piirangute leevenedes ning riikida avanedes - on oodata suurt tarbimise kasvu," prognoosib reitinguagentuuri Moody's peanalüütik Mark Zandi.

Zandiu sõnul on tarbijatel eriti palju säästa õnnestunud just arenenud Põhja-Ameerika ning Euroopa riikides, mis on kehtestanud karme koroonapiiranguid ning jaganud lahkelt riigiabi. Enamikes neis riikides ongi 2020. aastal kõrvale pandud rohkem raha kui kunagi varem.





Eesti oli varem üks OECD kõige vähem säästev maa, kus tarbijad pigem kulutasid rohkem kui nad teenisid. Möödunud aastal nägi Eesti aga üht OECD suurimat säästude kasvu, mis viis meid mulluste esisäästjate hulka. Eestlastel õnnestus 2020. aastal kõrvale panna koguni 17 protsenti teenitud rahast. Meist enam säästeti vaid Hollandis, Rootsis, Iirimaal ning Šveitsis.

Moody's ennustab, et kui tarbijad kulutaksid kasvõi ainult kolmandiku enda kogunenud säästudest, kasvaks maailma SKT üle 2 protsendi nii sel kui ka tuleval aastal.