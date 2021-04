Räpibänd 5MIINUST registreeris just selle sõna kaubamärgina

Tegemist on bändiliikmete endi loodud ning populariseeritud sõnaga, mis tänaseks seostub paljudele noortele peamiselt raju peoga ning on kohati omandanud isegi parasiitsõna mõõtmed.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil bändiliikmed on antud sõna kaubamärgina registreerinud. Varem on mõnevõrra teisel kirjapildil, "RÄMMAR", kaubamärk registreeritud rõivaste, muusika ning pubide-baaride valdkondades. Kusjuures antud loosungiga rõivaid on 5MIINUST ka juba tootnud.