Alexela viib oma tanklad üle päikeseenergiale. Esimene selline jaam sai juba ristsed

„Meid eristab konkurentidest see, et oleme ainsa Eesti tanklaketina loodushoiu nimel aastaid arendanud keskkonda vähem koormavaid tankimislahendusi nagu CNG, LNG, samuti elektri kiir- ja ultrakiirlaadijad,“ rääkis energiaettevõtte juhatuse esimees Aivo Adamson Jõgeval asuva Õuna tanklapoe päikeseenergiale üleviimisest.

„Toodame ise lehmasõnnikust autokütust biometaani, oleme loonud iga autosõitja jaoks mugava võimaluse oma tankimistelt loodusele tagasi anda, annetades igalt tangitud liitrilt sent keskkonnamõjude heastamiseks. Igati loogiline jätk sellele on nüüd päikeseenergia kasutamine oma töö tegemiseks ning see on järgmine suur samm meie rohelises väärtusahelas,“ lisas Adamson.

Alexela Jõgeval asuva Õuna tanklapoe kõrval asuv päikesejaam toodab päikeseliste suvede korral nii palju elektrit, et seda elektritoodangut kasutatakse ka teiste Alexela tanklapoodide elektritarbimiseks. Adamsoni sõnul saab järgmine Alexela tanklapood päikesepaneelid juba õige pea, sedapuhku Tallinnas Peterburi teel.

Jõgeva Õuna tanklapoe juures asuvale Alexela maalapile päikesepargi loonud Solarfund esindaja sõnul säästab Alexela värske päikeseelektrijaama toodangu tulemina loodust aastas rohkem kui 60 tonni CO2 paiskumisega õhku.

„Kui keskkonnavõidu kõrval investori vaatest rääkida, siis päikesepargi parim kunde on see, kes asub kohe pargi kõrval. Näeme siin klassikalist võit-võit olukorda: Alexela saavutab säästu võrgutasudest ja päikeseparki raha paigutanutel on tagatud kindel rahavoog,“ sõnas Solarfund esindaja Jaak Urm.

Rahvusvahelise uuringu Sustainable Brand Index™ kohaselt on tarbijate hinnangul Alexela kütuseettevõtetest sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt esikohal. Kütuseettevõtete paiknemine uuringu tulemuste kohaselt on jägnev: Alexela (13. koht), Circle K (24. koht), Olerex (29. koht), Neste (42. koht).

Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad AS Alexela tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 104 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on lisaks 35 mugavuspoodi üle Eesti.