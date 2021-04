Gert Lee: Tänavusest Taeva Pesamuna võidutööst saab reaalne kampaania

Kadril on pikaaegne projektijuhtimiskogemus erinevatest agentuuridest. Ta on töötanud nii Taevas kui ka Divisionis, aga täna esindab ta pigem start-up-lähenemist.

Meie jaoks on hästi oluline anda reaalseid kogemusi. Soovime, et noored saaksid ise panustada ja enda üle uhked olla – tunda, et nad on suutnud midagi ära teha, mis aitab ka ühiskonda paremaks muuta.

Teame, et kommunikatsioonil on suur jõud erinevate sotsiaalsete teemade lahendamisel.

Kuigi ka varasemalt on põhimõtteliselt olnud selline võimalus, siis tänavuse briifi oleme mõelnud juba varakult valmis ja teinud ka vastavaid kokkuleppeid selleks, et kampaaniat levitada.

Lisaks on selle aasta võidutööl selge väljund. Pesamuna konkursil osalenud noortel on alati olnud võimalik oma ideid katsetada ja proovile panna, kuid selle korra erinevus on, et mõttest saab reaalsus. Võidukampaania jõuab meediasse ja muutub nähtavaks.

Varasemalt on võitjaid oodanud ees reis Prantsusmaale Cannes Lionsi loovusfestivalile. Kuna Cannes Lions toimub sel aastal digitaalselt, otsustasime välja panna hoopis 2000-eurose haridusstipendiumi. Kui Pesamuna konkursi võit annab tuule tiibadesse, siis stipendium aitab lihvida oma oskusi, et valdkonnas veelgi suuremaid tegusid korda saata.

Iga-aastane Pesamuna konkurss on kui noorte turundustalentide võidujooks. Enne stardipauku tuleb aga kõikidel osalejatel registreeruda, sest vaid registreerunud meeskonnad saavad mai alguses briifi, mille lahendamiseks on aega napid 48 tundi. Pärast seda valib noortekonkursi žürii välja kolm paremat, kes saavad oma tööd juba lähemalt tutvustada. Selle aasta Pesamuna žürii esimees on Taeva strateeg Gert Lee.

Priit on olnud pikaaegne Trio LSL raadiogrupi juht, kes jooksutas käima ka Äripäeva raadio ja juhib Äripäevas partnersuhteid.

Janeck on olnud meediaagentuuri MediaCom juht ja täna teeb ajakirja Edasi. Nii Priit kui ka Janek on meediaesindajad – Priit rohkem klassikalise ja Janeck rohkem uue ajakirjandussuuna esindajana.

Tanel on pika ajalooga copywriter, kes on aastaid andnud Tallinna Ülikoolis loovkirjutamise loenguid. Ehk siis tema on reklaamiloojate poole esindaja. Täna töötab ta Draamateatri kommunikatsioonijuhina.

Melissa on Tanki copywriter – heas mõttes noor ja vihane tänapäeva noor copy, kes on eelmisel aastal ühe sotsiaalkampaaniaga digikampaania kategoorias ka juba hõbemuna võitnud.

Ivo on kõige suurem avaliku elu tegelane žüriis. Ta on aastakümneid töötanud reklaamfilmide ja täispikkade mängufilmide helirežissööri ja produtsendina.

Katri on Tallinki kommunikatsioonispetsialist, kuid žüriisse sai ta kutsutud just sotsiaalsete ja heategevuslike algatuste tõttu. Näiteks algatas ta eduka kampaania "500 kleiti", millega koguti raha Vähiliidule.

Mida žürii konkursil osalejatelt ootab?

Iga kommunikatsiooni puhul on kaks kõige olulisemat asja: asjakohasus ja originaalsus. Need asjad peaksid omavahel töös kokku saama. Tasub ka võtta veidi aega ning mõelda oma töö sisuliselt ja vormiliselt läbi, et see oleks reaalselt teostatav ja reklaamiseadusega kooskõlas.

Kokkuvõtteks, miks võiks üks noor Taeva Pesamuna konkursist osa võtta?

Taeva Pesamuna loob võimaluse tegutseda idealistlikus olukorras, kus keegi ei piira loomingulist mõtlemist – keegi ei ütle, et tee logo suuremaks, pilt sinisemaks või kiri väiksemaks. Noored saavad tegutseda täpselt enda äranägemise järgi ja lasta fantaasial lennata.

Lühidalt on see võimalus panna ennast 48 tunniks maksimaalselt proovile, teha seda hea asja nimel ja saada selle eest preemia. Ma arvan, et see on põnev väljakutse.

Pesamuna konkursil osalemiseks saab registreerida kuni 2-liikmelise meeskonna. Registreerimine kestab 5.–30. aprillini 2021 (kell 23:59) ja seda saab teha aadressil defol.io/kuldmuna/2021. Osalemine on tasuta!

Kuldmuna korraldaja Turundajate Liit (TULI) on kõiki turundusega tegelevaid professionaale ühendav liit, mille missiooniks on tõsta kohalike ettevõtjate ja terve Eesti ühiskonna teadlikkust turunduse erinevatest aspektidest.