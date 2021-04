Selgus põhjus, miks 5MIINUST "rämmar"-i kaubamärgina registreeris: juba müüakse ka sellenimelist toodet

Nimelt registreeriti kaubamärk viimati kahes uues valdkonnas: karastusjoogid ning tubakatooted. Toimetusele saabunud vihje kohaselt on neis viimases see juba aktiivsesse kasutusse võetud.

Nimelt on müügil "rämmar"-i nikotiinipadjad ehk tubakavaba snus, mida müüb Leedus registreeritud ettevõte Embassy of Snus UAB enda veebilehel .

Veebilehel saab valida sobida nikotiinipatjade karbi või nö. torni, milles on 10 karpi. Seejärel tuleb sisestada enda aadress ning kaup saadetakse tellijale koju. Kusjuures tooteid reklaamitakse nii bändiliikmete nägudega kui ka 5MIINUSE muusikavideoga.

Kuid miks tegeleb müügiga Leedus registreeritud ettevõte? Põhjus on ilmselt lihtne. Nimelt on Eestis nikotiinitoodete kaugmüük keelatud, mistõttu ei tohiks Eestis registreeritud ettevõtteid enda tooteid sarnaselt müüa. Eestis on nikotiinipatjade müük küll legaalne, kuid vaid füüsilistes poodides.