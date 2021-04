Miljardär Deripaska kirjutas sotsiaalmeedias 80 miljonist vaesest Venemaal, aga mõtles siis ümber ja kukkus Putinit kiitma

„Meid püütakse veenda, et venemaalaste arv, kelle sissetulekud on alla elatusmiinimumi, on 17,8 miljonit inimest. Tegelikult on kodanikke selliste sissetulekutega meie maal umbes 80 miljonit. Aga Rosstat (Venemaa statistikaamet – toim) on viimastel aastatel õppinud nii virtuoosselt numbritega žongleerima ja statistikaga manipuleerima, et me oleme nüüd sunnitud lugema selliseid „uljaid” aruandeid „võitudest” vaesuse üle. Piinlik on ainult, et need „võidud” toimuvad peamiselt paberil,” kirjutas Venemaa üks rikkamaid inimesi, kes kunagi kuulus Forbesi rikkurite nimekirjas maailma esikümnesse.