Vaata, mis probleemid jätavad Eesti inimesed enim autoga tee äärde

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts ütles, et aasta algus on olnud autoabiteenuste osutajatele ülimalt töörohke – jaanuaris, veebruaris ja märtsis vajati autoabi rohkem kui 1000 korral. „Ühest küljest oli selle taga lumi ja libedus, kuid teisalt ka see, et koroonaajal sõidavad inimesed autodega harvem. Seetõttu vähenes akude võimsus, mis tõi külmade ilmadega kaasa probleemid mootori käivitamisel. Veel oli märgata, et inimesed unustasid kohati talvised sõiduoskused, kiputi oma sõiduoskusi ülehindama ja talve alahindama,“ lisas Lepvalts.

Mis olid aga levinumad hädad, mis Eesti inimesed tee kõrvale jätsid? Kõige rohkem ehk 380 korral tuli ette seda, et sõiduk ei käivitunud. „Kõige eredamalt torkasid silma just talvekuud jaanuar ja veebruar, mil auto käivitamisel vajati abi tervelt kolm korda rohkem kui aasta varem. Ilmselt oligi põhjus selles, et paljud sõidukid olid kaua seisnud ja külmade ilmade tõttu olid akud tühjaks saanud,“ kirjeldas Lepvalts

Järgmine enam levinud probleem oli tehniline rike, millega pöörduti autoabi poole esimeses kvartalis 370 korral. „Siia alla kuuluvad kõiksugu ootamatud tehnilised probleemid, näiteks mootori, käigukasti, pidurite või elektroonikaga. Levinud on näited, kus klient võtab ühendust ja teatab, et auto küll käivitub, aga edasi liikuda ei saa, kuna käik ei lähe sisse või on pidurid peale jäänud,“ rääkis Lepvalts. Eelmistest aastatest oli tuntavalt rohkem ka avariisid.

Kaheksa enim levinud muret, millega inimesed tänavu esimeses kvartalis autoabisse pöördusid:

Sõiduk ei käivitu – 380 juhtumit

Tehniline rike – 370 juhtumit

Avarii – 188 juhtumit

Rehv katki – 69 juhtumit

Nõustamine – 54 juhtumit

Lumes kinni – 48 juhtumit

Lukuabi – 4 juhtumit

Kütus otsas – 4 juhtumit