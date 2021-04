Uskumatu: otstarbetu naljaraha on eestlaste Wise'ist kümme korda väärtuslikum!

Aasta algusest on dogecoini hind tõusnud plahvatuslikud 8100 protsenti. Seda on enam kui topelt võrreldes USA aktsiaindeksi S&P 500 tootlusega alates 1988. aastast.

Dogecoini turuväärtus on suurem kui Marriott Internationalil või Ford Motoril. Kusjuures "kutsamündi" turuväärtus on eestlaste Wise'ist koguni kümme korda suurem! See on järjekordne näide finantsalkeemiast, kus väikeinvestorid kasutavad teenustasuvaba kauplemist ning USA valitsuse abiraha muudab finantsturgu.

Kaua pole möödunud ajast, kui väikeinvestorid ajasid üles allakäinud poeketi GameStopi aktsia. Dogecoini puhul on mindud sammuke sellest hullusest edasi, kirjutab WSJ. Naljast on äkki saanud reaalvara. Internetifoorumites hakati rääkima Doge Day'st ning sellest, et münt võiks maksta ühe dollari. Koeramündi hind kerkis 39 sendini. Jaanuaris maksis see alla ühe sendi.

Mõlemad episoodid näitavad väikeinvestorite loodud kauplemise skaalat ja potentsiaali, kus internetifoorumites organiseerutakse ning tagajärjeks on üllatav mõju hindadele. Hinnad peegeldavad ootuseid, et hinnatõus jätkub. Selline olukord kätkeb ka riski, kus äkki süllekukkunud rikkuse asemel tuleb suunamuutuse järel kahjum.

„Paljud investorid on kollanokad, kes pole isegi näinud Bitcoini krahhi," ütles Drach Advisorsi varahaldur Robert Drach. Tema sõnul pole aktsiaturule suuremat langusohtu, kuid dogecoin meenutab mulli.

Kui hästi on dogecoini investoritel läinud? Kui keegi oleks investeerinud 31. detsembril 10 000 dollarit dogecoini, oleks Krankeni andmetel tema vara olnud esmaspäeval väärt 821 000 dollarit. Samal ajal tehtud rahapaigutus GameStopi aktsiasse oleks väärt 87 250 dollarit ja USA S&P 500 indeksiaktsias koos dividendidega vaid 11 150 dollarit.

Kui koeramünt maksaks ühe dollari, oleks naljamündi turuväärtus suurem kui AMD-l või General Motorsil.

„See on absurd," ütles dogecoini kaaslooja Billy Markus. „Ma pole midagi sellist näinud. Sellega on lugu sedasi, et kui miski hakkab tõusma, siis ta võibki tõusma jääda."

Dogecoinil puudub otstarve. Kui Bitcoini hulk on piiratud, siis koeramünte võib teha lõputult. Esmaspäeval oli käibel umbes 129,2 miljardit dogecoini.