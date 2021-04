Tanel Padariga seotud ettevõte soovib kaasata üle miljoni euro

Barkingu asutaja ja tegevjuhi Kustas Kõivu sõnul kannustab kapitali kaasamist soov kiirendada laienemist Kesk-Euroopas. “Käesoleva aasta lõpuni on meie eesmärk tugevdada positsioone Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Poole maailma autopesu turust moodustab Euroopa Liit, millest omakorda 70 protsenti moodustab Saksamaa. Ülejäänust on oluline osa nii Austrial kui Šveitsil. Geograafiliselt ebaühtlase turu põhjuseks on regulatsioonid – Saksamaal ja Šveitsis on keelatud pesta sõidukit kodustes tingimustes. Kui ärimudeli skaleerimine õnnestub vastavalt prognoosile, siis oleme aasta pärast valmis järgmisteks sammudeks Põhja-Ameerika turul,” ütles ta.

Järgmise kahe aasta jooksul plaanib Barking igakuist müügitulu kuuekordistada ning sõlmida koostöölepingud tuhande teenuspakkujaga. Hinnanguliselt 60 protsenti kaasatavast kapitalist kulub müügimeeskonna kasvatamisele, 16 protsenti suunatakse turunduskuludeks, mille eesmärk on tuua lõppkasutaja platvormini ning 24 protsenti kulub likviidsuse tõstmisele tootmiskulude katteks. „Meie ärimudeli toimimise eeldus on kontrollerite olemasolu teeninduspunktides, kontrollerite kasutus eeldab tootmist ehk ühekordset suuremat kulutust,” selgitas Kõiv.

Olle Tischler otsustas investeerida Barkingusse lähtuvalt tugeva meeskonna olemasolust. „Usk meeskonda on väga tugev. Nad on seni suutnud investoritele lubatud prognoose väga kenasti ellu viia. Ärimudel on põnev. Ootan huviga arenguid ka tulevaste investeerimisvoorude osas, kuna Barkingu platvormi külge saaks ühendada ka igasuguseid muid teenuseid nagu näiteks elektrisõidukite laadimine või mikromobiilsus. Vaatame, mis võimalused tekivad,” rääkis ta.

2015. aastal asutatud Barking on varasemalt kaasanud 847 000 eurot. Ettevõtte varase faasi investoriteks on Rain Lõhmus ja Marek Kiisa. Mullu kevadel tehtud avalik kapitali kaasamine lisas investorite hulka Marko Oolo ning veel ligi 400 Funderbeami platvormi investorit.

Funderbeami investeerimis- ja kauplemisplatvorm pakub kapitali kaasamise võimalust väikestele ja keskmise suuruse ettevõtetele. Investoritel on võimalus osakutega järelturul kaubelda. Tänaseks on Funderbeami platvormi kaudu investeeritud üle 33 miljoni euro ning platvormil on üle 19 000 investori. Funderbeami järelturul on kaubeldud enam kui 14 miljoni euro väärtuses investeeringutega ja igakuine järelturu kauplemismaht ulatub üle 2 miljoni euro. Funderbeami järelturg on unikaalne oma 24/7/365 teenuse poolest, pakkudes arveldust kümne minutiga. 2013. aastal asutatud ettevõttel on kontorid Tallinnas, Londonis, Kopenhaagenis, Zagrebis ja Singapuris.