Milline eksimus! Tarkvaravea tõttu suurenes naise pangakonto üle miljoni dollari

Kui mõjuka ettevõtte Charles Schwab pankur järgmisel päeval viga märkas, oli ajalehe "New York Times" kohaselt juba liiga hilja: enam kui kolmandik rahast oli kontolt juba kadunud. Üle kuu aja üritas pank Kelyiniga meeleheitlikult kõnede, e-kirjade ja SMS-ide teel ühendust võtta, kuid tulutult. 7. aprillil arreteeris ta kohalik politsei. Peale selle, et naine kandis enamus rahast teisele kontole, et kindlustada raha kasutamine, oli ta veel lühikese aja jooksul ostnud maja ja Hyundai Genesise maasturi.