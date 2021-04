LUGEJA KÜSIB | Miks ma ei saa teisest sambast raha välja võtta makseasutuse kontole?

„Sõltumata sellest, kas inimene võtab teisest sambast raha välja pensionieas või enne seda, peab ta avaldusele märkima pangakonto numbri, kuhu tema raha kanda tuleb. See pangakonto peab olema krediidiasutuses (KoPS § 52.4 lg 2 p 4), mis üldjuhul on Eesti krediidiasutus, kuid võib olla ka välismaine," vastas rahandusministeerium. „Teise sambaga on liitunud ka välismaalasi, kes on siin näiteks mõnda aega elanud ja töötanud, olnud meie maksukohuslased ja teinud teise sambasse makseid. Seega võimaldab süsteem kanda neile raha nende kodupanka välismaal. Teisest sambast ei saa aga kanda raha makseasutuste või e-raha asutuste kontodele."

„Teise samba puhul on arvestatud sellega, et väljamaksete käigus võivad inimeste kontodele laekuda suured summad. Lisaks eluaegsele või tähtajalisele pensionile saab teisest sambast välja võtta ka kogu summa korraga. Seda nii pensionieas kui sellest aastast vajadusel ka varem," kommenteeris ministeerium. „Makseasutuse ja krediidiasutuse oluline erinevus on selles, et raha makseasutuse kontol ei ole tagatud, kui selline asutus makseraskustesse peaks sattuma. Raha pangas aga seevastu on tagatud hoiuste tagamise skeemiga. Seepärast on praegu ka ette nähtud, et teise samba raha just pangakontole kantakse."