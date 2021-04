Spordiklubi juht piirangute leevendamisest: töötajad rõõmustavad, aga ei tea ju, kui kaua saame avatud olla

Sparta spordiklubi juhatuse liige Mart Kajari rõõmustab valitsuse otsuse peale, et alates 3. maist saab taas siseruumides sportida. Seda, et spordiklubi taas avatakse, on Kajari sõnul oodanud kõik töötajad. "Treenerid tahavad tööd teha ja oleme ootanud taasavamist," kirjeldas ta.