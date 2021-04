Aastaid Swedbanki tippjuhtkonnas töötanud ja Rootsi pangas eestlastest kõrgelennulisimat karjääri teinud Helo Meigas (56) annab intervjuusid üliharva. Enda sõnul meeldib talle „madalat profiili” hoida ja ta nõustub Ärilehega rääkima ainult seepärast, et temast on sai äsja riigifirma Eesti Posti nõukogu esimees.

2019. aasta lõpus vahetati Meigas päevapealt Swedbanki grupi riskijuhi kohalt välja. Üha uute rahapesujuhtumitega uudistesse jõudnud panga jaoks oli sedasorti „suurpuhastus” ainus võimalus edasi minna. Kui Meigas lahkus, ei jäänud panga peakontori juhtkonda enam ühtegi eestlast.

Meigas usub, et pangandussektori uksed tema ees päriselt kinni löödud ei ole.