KUULA SAADET | Juhtidelt ootame empaatiat ja hoolivust oma inimeste suhtes

“Juhtimiskultuuri kujundamisel tegeleme peamiselt ju just emotsioonide ja tunnetega. Organisatsioonikultuuriga tegelemine ongi tunnete juhtimise kunst, inimemotsioonide manageerimise kunst. Meie peamine fookus organisatsioonikultuuri timmimisel on see, et meie inimestel oleks siin hea. Me tahame, et meie inimesed tunneksid ennast siin töötades hästi – et nad tunneksid, et nad töötavad nende jaoks parimas kohas. Iga inimene soovib kuuluda talle olulisse inimgruppi, ta soovib, et teda võetakse omaks, ta soovib, et temast hoolitakse. Päeva lõpuks soovib igaüks ka, et lisaks oma tööalastele väljakutsele arvestataks võimaluste piires ka tema isikliku elu unistuste ja soovidega. Ja kuna kõik inimesed on ikkagi väga erinevad, siis meie ootus juhtidele on, et nad suudaksid lahti häkkida, kes on need inimesed, kes tema tiimis töötavad ja mis on see, mida tema inimesed vajavad, et oma tööd parimal moel teha. Seega võti hea juhtimise juures tähendab oma inimeste suurepärast tundmist ja tunnetamist. Ja kui seda hästi teha, siis varem või hiljem peegeldub see kindlasti ka väljapoole organisatsiooni.” – Liisa Põldma ja Ragne Maasel