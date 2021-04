AMMENDAV NIMEKIRI | Mis on keelatud, mis lubatud? 3. mail algab Eesti lukust lahti keeramine

Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid ja poed ning samuti tohib avamisaja, liikumis- ja ruumipiiranguid arvestades toitlustusasutuste väliterrassidel kohapeal einestada. Juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, vähendatakse piiranguid mai jooksul veelgi.

Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ning maskikandmise kohustus.

Täna võttis valitsus vastu põhimõttelised otsused, vastav korraldus plaanitakse heaks kiita neljapäeval.

Peaminister Kaja Kallase sõnul võimaldavad langevad nakatumisnumbrid piiranguid järkjärgult leevendama asuda, kuid meeles tuleb pidada, et oht pole möödas. “Tänan kõiki, kes on hoolikalt piiranguid järginud – tänu teile on numbrid alla tulemas ja võimalik on ühiskonda taas samm-sammult avama asuda. Peame siiski iga leevendust hoolikalt kaaluma, sest viirus ei ole meie ümbert veel kuskile kadunud. Panen kõigile südamele, et ka ilmade soojenedes tuleb jääda ettevaatlikuks. Sealjuures kindlasti ka koolivaheajal – varasem kogemus on näidanud, et pärast koolivaheaega nakatumine siiski tõuseb. Jälgime olukorda hoolikalt,” ütles Kallas.

Haridus

Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.–4. klassi lapsed ja haridusliku erivajadusega õpilased. Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi.

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe

Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida mitte rohkem kui kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.

26. aprillist on lubatud välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas.