Piirangute leevendamine annab küll ettevõtjatele kaua oodatud sõõmu värsket õhku, kuid vanalinna ettevõtjate ühingu juhatuse liikme Mait Talu jaoks on peamine küsimus, miks peavad nad selleks veel kaks nädalat ootama.

"Meie ühingu seisukoht on see, et terrassid võiks sellest nädalavahetusest avada. Miks me peame sellega ootama? Me kõik, iga päev, ootasime seda momenti ja miks peame nüüd seda edasi lükkama? Eriti, kui juba on näha, et olukord on normaliseerunud," märkis Talu.