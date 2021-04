Tallink hakkab uuest nädalast oma laevadel juba igapäevaselt kiirtestimist võimaldama

Ettevõte on pakkunud koroonaviiruse kiirtestimist teenusena oma süstiklaevadel alates 9. aprillist igal reedel. "Kuna kiirtestimise teenus on reisijate poolt väga hästi vastu võetud, huvi selle vastu on suur ja tõenäosus, et negatiivse testi tõendit nõutakse Eesti ja Soome vahel reisivatelt klientidelt ka pärast kehtivate reisipiirangute leevendamist, soovib Tallink anda oma panuse, et reisimine oleks võimalikult turvaline ja et kliendi jaoks oleks reisimine nii mugav ja stressivaba kui võimalik," kirjeldas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Pardateenus sisaldab koroonaviiruse antigeeni kiirtesti läbiviimist ja kinnitatud testitulemuse tõendi väljastamist kas paberkandjal või digitaalsel kujul.

„Tallinki jaoks on oluline, et reisimine sel keerulisel ajal oleks tänastes oludes võimalikult mugav. Seetõttu anname oma klientidele võimaluse kasutada meresõiduaega ka sertifikaadiga testi tegemiseks, mis võib paljudel olla vajalik Eestisse või Soome sisenemiseks või reisimiseks mujale. Tallinki laevadel on testi tegemise hind 39 eurot, mis on teadaolevalt soodsaim testimise võimalus Soomes ja Eestis,“ kinnitas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Reisijate huvi on olnud elav

„Meie süstiklaevadel aprilli algusest piiratud mahus pakutav testimisteenus on meile tõestanud, et reisijate hulgas on piisavalt neid, kes soovivad innukalt oma merereisi aega maksimaalselt ära kasutada ja soovivad sellist mugavat kiirtestimise teenust pardal kasutada," kirjeldas Tallink Grupi kliendikogemuse valdkonna juhi Age Vanajuur.

"Kahel reedel, mil oleme seda teenust sel kuul pakkunud, oleme teostanud paarisaja testi ringis päevas ja meie klientide tagasiside antud teenuse kvaliteedile ja selle pardateenuse kättesaadavusele on olnud väga positiivne,“ ütles Vanajuur.