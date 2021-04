Kuldmuna PR-žürii juht Ivo Kallasmaa: nunnu või tuus ei pruugi olla alati efektiivne

Loovkonkursi Kuldmuna 2021 PR-žürii juht on Ivo Kallasmaa, kes teadis juba keskkoolis, et PR on valdkond, millega tema soovib oma hilisemas elus teadlikult tegeleda. Nüüdseks on Ivo oma valitud erialal tegutsenud enam kui 15 aastat ning on siiani kindel, et valik, mis kunagi tehtud sai, on endiselt just see ÕIGE. Kommunikatsioonibüroo Dalton asutaja ja juhina on ta aja jooksul teinud nii üleriigilisi kui ka ülemaailmseid põnevaid kampaaniaid. Oma kogemusi jagab ta igapäevaselt juba viimased 4 aastat TULI juhatuses ja Eestimaa Sünnitusmajade nõukogus ning annab loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor.