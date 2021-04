GRAAFIK | Eestile palju peavalu tekitav sooline palgalõhe on taas aastaga kena languse teinud

Eesti on teadupärast juba aastaid olnud Euroopa Liidu kõige suurema palgalõhega riik. Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on ka väga suured erinevused selles osas, kui suur palgalõhe neil riigis on.

Näiteks väikseima palgalõhega riikide hulka kuuluvad 2019. aasta andmetele tuginendes Luksemburg, Itaalia ja Rumeenia, kus see oli alla 5%. Eesti aga jagab suurima palgalõhega riikide nimistu tipus enam kui 19%-lise palgalõhega kohti Saksamaa, Austria ja Lätiga. Paljudes riikides palgalõhe siiski sarnaselt Eestile väheneb, mõnes üksikus ka kasvab.