Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütleb, et pensioniraha on kinnisvaraturu mõistes ülehinnatud. Kindlasti saab nii mõnigi perekond üüritsüklist lahti, et osta enda eluase või saadakse laenuks sissemakse, aga kokkuvõttes on pensionifondist tulevad summad kinnisvaraturu jaoks liiga väikesed, sõnab Sooman.

"Ikka küsin inimestelt, et mida sa selle rahaga teed? Siis vastatakse, et investeerivad. Minu hinnangul võib lõpuks see raha maanduda paraku igal pool mujal kui kinnisvaraturul," kirjeldas ta. Kui mõistetakse, kui suured on tegelikult kinnisvaraturul hinnad ning millised pankade tingimused, siis paljud lihtsalt loobuvad kinnisvaraturule sisenemisest, usub Sooman.