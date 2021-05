Advokaat selgitab: levinud eksimused kaugtöö tegemisel

Tööandjal on kaugtöö puhul keeruline kontrollida ja tagada, et töö tegemise koht oleks töötervishoiu ja -ohutuse seisukohalt nõuetele vastav. “Vaatamata sellele on tööandjal võimalik oma vastutust piirata üksnes siis, kui ta on teinud kõik endast oleneva tööohutuse ja -tervishoiu tagamiseks. See tähendab, et kui tööandjal ei ole võimalik veenduda töötaja kaugtöö tegemise koha ohutuses või kui tööandja teab, et töötaja kaugtöö tegemise koht ei ole ohutu, ei tohiks tööandja töötajat kaugtööle lubada,” rõhutas Hedman Partnersi jurist..