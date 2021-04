Mugav! Prisma laiendas koostööd Cleveroniga ja toidu saabudes ei pea enam kodus olema

„Sihiks on olla klientidele kättesaadav üle kogu Eesti,“ ütles Prisma Peremarketi e-kaubanduse juht Sven-Erik Veimer. „Olgu see siis füüsilise Prisma kaupluse, kulleriteenuse või pakiautomaatide kaudu. Kuna Cleveroni erapakiautomaadid asuvad kliendi kodus, on see ideaalne variant laieneda Tallinnast kaugemale, muutes ePrisma teenused veelgi mugavamaks ja kättesaadavamaks," lisas Veimer.