Eesliini töötajate vaktsineerimine selgub neljapäeval, selle ringi laienemine on esialgu ebatõenäoline

Kuigi ka kaubandus- ja teenindussektori ettevõtted on andnud märku, et soovivad, et nende töötajad ka eesliinina kiiremas korras vaktsineeritud saaks, ütles Liis Velsker riigikantseleist täna Ärilehele, et hetkel on eesliini töötajate vaktsineerimisel tagatud vaid 2. doosid ja uusi gruppe vaktsineerima ei suunata, kuna aprillikuu lõpuni on fookuses riskirühmade vaktsineerimine.