Kas teadsid, et CO2 on tööstuslikult püütud juba pea 100 aastat?

Üldiselt on jõutud üksmeelele, et kliimamuutuste eest vastutab inimkond, kes paiskab õhku liigselt süsihappegaasi ehk süsinikdioksiidi keemilise valemiga CO 2 . Süsihappegaas on oluline õhu koostisosa. Maa atmosfääris on CO 2 -sisaldus hetkel umbes 400 mahuosa miljoni õhu mahuosa kohta (ühik ppmV ehk 400 liitrit süsihappegaasi miljonis liitris õhus) ehk umbes 0,04 mahuprotsenti, kuid veel 100 aastat tagasi oli see umbes 300 ppmV. Võrdluseks sisaldab Veenuse atmosfäär umbes 96,5% CO 2 , milleni on meil veel õnneks pikk tee minna. CO 2 on soojuskiirgust neelav kasvuhoonegaas, seega on Veenuse pinna temperatuur umbes 470 °C. Maa pinna keskmine temperatuur on ainult 15 °C. Ilma süsihappegaasita (ja teiste nn kasvuhoonegaasideta) oleks meie sinine planeet aga valge. Seega päris ilma ei saa, kuid palju on ka paha. Probleem on selles, et õhus sisalduva CO 2 kontsentratsioon pole Maa ajaloos varem nii kiiresti kasvanud, tuues kaasa selle, et sinine planeet muutub veel sinisemaks.