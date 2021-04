Vabaks.ee loojad ei arvanud, et nende teenuse vastu nii suur huvi tekib nagu nüüd on juhtunud. Foto: Argo Ingver

Pensioniraha kiiresti kätte toimetava vabaks.ee platvormi juhi Marko Vaigu sõnul on neil tänases olukorras investoreid vähem kui raha soovijaid. Ta ise põhjendab, et see on tingitud sellest, et teenuse vastu on huvi oluliselt suurem, kui nad ise olid algselt plaaninud.