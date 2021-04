Soomlaste reaktsioon neljandat aastat maailma kõige õnnelikumaks riigiks valimisele: "Päriselt?" Mitmes on Eesti?

Kui valitsused üle maailma tutvustasid koroonapiiranguid, mis kohustasid inimesi hoidma omavahel kahemeetrist distantsi, hakkas soomlaste seas levima nali: “Miks me ei võiks jääda tavapärase neljameetrise distantsi juurde?”

Vaatamata sellele valiti Soome juba neljandat aastat järjest ÜRO poolt maailma kõige õnnelikumaks riigiks. Soomlased ise on selle üle üsna imestunud. “Neli korda järjest on liiga palju,” arvab püstijalakoomik Jukka Lindstrom. “Soomes on iga päev samasugune ilm nagu Londonis aasta kõige halvemal päeval.”