Eesti ettevõte jahib Euroopa parima idufirma tiitlit

Selleks, et mainekalt auhinnagalalt tiitel koju tuua, palub ta ühes oma tiimiga eestimaalaste abi. “Iduettevõtlus on viimasel ajal olnud Eesti ühiskonna üks veduritest ja edulugudest lausa maailmatasemel. Aeg on ka näidanud, et meie kohalik kogukond on selle suhtes väga toetav,” avaldab Aun lootust, et just kaasmaalaste toetus võiks firma Euroopa tippude valimisel tippu viia.