VIDEO | Ajujahil pinge tõuseb! Kui kaugele jõuab konkursil õilsa sotsiaalse ettevõtluse ideega?

Noortest eestlastest koosnev tiim nimega Fudler unistab sellest, et Eestis ei visataks ära ühes aastas ligi 15 miljoni euro väärtuses valmistoitu. Nad tulid Ajujahile digitaalse platvormiga, kus restoranid ja tulevikus ka toidupoed saavad müümata jäänud toidule ostjaid leida.

Idee on olemuselt seega lihtne – toitu müüv ettevõte kasutab igas päevas ära peaaegu kogu kiiresti rikneva toidu, mis neil on ja teenib raha juurde ning Fudler võtab oma mugava teenuse eest vahendustasu. Fudleri eesmärk kattub muideks ka Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada toiduraiskamist koguni poole võrra aastaks 2030.

Aga kas sellised ärimudelid peavad vastu näiteks Baltikumi turul? Miks peaks Ajujahi žürii arvama, et just Fudleri lahendus on üks neid kuldvõtmekesi, mis vähendab toiduraiskamist?