Töötukassal on plaan, kuidas Eesti saaks britte tabanud häda vältida

Selle nädala alguses avati Suurbritannia pubid. See näitas brittidele koroonakriisi pahupoolt, sest söögi- ja joogikohtadel pole enam töökäsi. Kaubandusorganisatsiooni UKHospitality juht Kate Nicholls rääkis Financial Timesile, et tuhanded teenindussektori töötajad on pandeemia ajal naasnud oma kodumaale või leidnud teise töö.

Eestis pole olukord kuigi palju parem. Peagi avatav turismisektor seisab vastamisi probleemiga: kust leida restoranidesse, kohvikutesse ja hotellidesse töötajaid?