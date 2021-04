Tartu Ülikool ja Bolt laiendavad koostööd isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamiseks

Viieaastase lepingu eesmärk on arendada edasi praeguse labori tehnilist võimekust tehisintellekti, kaartide ja algoritmide alal, luua paremad eeldused tehnoloogia ühendamiseks linnade liiklustaristutega, tuua valdkonda juurde arvukalt üliõpilasi ja teadlasi ning kasvatada Eesti-sisest ja rahvusvahelist koostööd eri partneritega uute ideede arendamiseks ja katsetamiseks. Leping on Eesti ülikoolide ja erasektori koostöö alal mahukaim, mis on seni sõlmitud ilma välise avaliku rahastuseta.

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on leping hea näide sellest, kuidas teadlaste koostöö ettevõtetega toetab ülikooli mitmeid eesmärke. Nii soodustab kiiresti areneva valdkonna jõuline edendamine teadus- ja õppetöö mahu hüppelist kasvu ning aitab rakendada ülikooli ja ettevõtlussektori koostöömudelit. Eksperimentaalplatvormi edasiarendus võimaldab ettevõtetel aga hinnata isejuhtivate sõidukite tehnoloogia toimivust ja arendada üliõpilaste kui tulevaste spetsialistide oskusi. „Tartu südalinnas juba ringi sõitev isejuhtiv katseauto on hea ja kõigile silmaga nähtav näide koostööst, mis on pakkunud isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamise võimalusi eri valdkondade teadlastele ja üliõpilastele, aga ka ettevõtetele,“ ütles Asser.

Bolti tehnoloogiajuht Rain Johanson märkis, et jätkuv koostöö Tartu Ülikooliga annab hea võimaluse edendada maailma tipptasemel tehnoloogiat. „Tartu Ülikoolil on olemas tugevad teadmised, kogemus ja vahendid uudsete tulevikulahenduste väljatöötamiseks ja arendamiseks. Lisaks on Eestis ideaalne kliima ja toetavad seadused isejuhtivate sõidukite tehnoloogia katsetamiseks,“ ütles Johanson.

Tehnoloogiajuhi sõnul kasvavad inimeste vajadused eri transpordivahendite vastu, mistõttu on isejuhtivad autod praegustele transpordiliikidele väga hea alternatiiv. „Et aga uudseid lahendusi tulevikus kasutada, peab lisaks tehnoloogiale arenema ka õigusruum ja taristu ning peale tulema uus põlvkond tippeksperte, kes valdkonda jõuliselt edasi veaks,“ lisas Johanson.