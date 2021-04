Transferwise'i endised tipptöötajad lõid rahakasvatamise platvormi

Grünfini asutajateks on jätkusuutliku investeerimise ja panganduse ekspert Karin Nemec ja Triin Hertmann, üks Wise'i (endise nimega Transferwise) esimesi töötajaid.

Endisi Wise'i meeskonnaliikmeid on Grünfinis veelgi: Alvar Lumberg (tehnoloogiajuht ja kaasasutaja), Martin Mägar (tooteinsener) ja Marek Unt (turundusjuht).

Grünfini idee sai alguse sellest kui asutajad Karin Nemec ja Triin Hertmann kogesid, kui keerukas on tavainimesel luua omaenda väärtustest ja jätkusuutlikest põhimõtetest lähtuvat investeerimisportfelli oma lastele.

Seetõttu otsustasid nad rakendada oma kogemusi panganduse, finants- ja tehnoloogiaettevõtluses, et luua toode, mida nad ise tahaksid kasutada ja mis aitaks lastel ellu astuda jätkusuutlikumas maailmas.

Grünfin võimaldabki paigutada raha isikliku vabaduse fondi või lastele iseseisva elu alustamiseks mõeldud fondi, hoolitsedes samas selle eest, et investeeringud teeniksid maailma parandamise eesmärki.

Portfelli on võimalik koostada isiklikele väärtustele tuginevalt, valides looduskeskkonna, sotsiaalse ebavõrdsuse või tervishoiu teemade vahel.

Portfelli haldamise eest võtab Grünfin igakuist fikseeritud tasu. Investeerimisperioodi lõppedes rakendub ka edukustasu, mida arvestatakse vaid summalt, mis ületab algselt paikapandud tootluseesmärki. Ettevõte täpsustas Ärilehele, et täpse hinnastamisega tullakse välja firma tegevuse alustamisel.

Seeläbi on Grünfin motiveeritud töötama kliendi jaoks parima tootluse nimel.

"Jätkusuutlik investeerimine kogub küll populaarsust, aga tavainimese jaoks pole endiselt lihtne paigutada oma raha nii, et see oleks isiklike väärtustega kooskõlas. Samal ajal seisame ühiskonnana silmitsi kliimakriisi, sotsiaalse ebavõrdsuse ja tervisega seotud väljakutsetega. Investeerimine on üksikisiku jaoks üks võimsamaid viise maailma mõjutamiseks positiivses suunas, seepärast püüame selle võimalikult paljude inimeste jaoks kättesaadavaks ja lihtsaks teha," ütles Grünfini tegevjuht ja kaasasutaja Karin Nemec.