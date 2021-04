Tarneprobleemid löövad valusalt: ehitusmaterjalide suur hinnatõus teeb ka ehitusobjektid plaanitust kallimaks

Eelmise aasta lõpust alates on paljude ehitusmaterjalide hinnad märkimisväärselt tõusnud. "Näiteks soojusmaterjalide hind on tõusnud 20-30 protsenti, metallid on tõusnud kuni 40 protsenti, elektrijuhtmed kaks korda, nii et eks see ole põhjustanud erinevatest tarneprobleemidest, erinevate toormaterjalide kättesaamisest," rääkis ehitusettevõtte Rand & Tuulberg nõukogu liige Raivo Rand.

Astlanda Ehitus märkis, et raudbetoonpaneelide hind on aastatagusega võrreldes tõusnud kuni 30 protsenti. Kokkuvõttes tähendab see, et ehitus läheb esialgsest tellimusest kallimaks. Suured ehituskaupluste ketid, nagu Bauhof, tellivad ehitusmaterjale otse tootjatelt. Ka Bauhof täheldab üldehitusmaterjalide osas hinnasurvet ja tarneraskusi, kuid otsest defitsiiti poodides ei ole.

"Oleme küll jah osade tarnijate käest saanud informatsiooni, et on oht hinnatõusule, samas kuna nende toodete puhul tegelikult hinnad muutuvad üsna pidevalt, et meil ei ole nendega selliseid pikaajalisi hinnakokkuleppeid, et see on selline pidev läbirääkimise voor," rääkis Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik.

Tarneraskused tekkisid ehitusmaterjalide tootmise vähenemise tõttu maailmas, mis omakorda tõi kaasa toorme hinnatõusu maailmaturul.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaata juuresolevast saatelõigust.