Ole hoolas! Tugevad tuulepuhangud lõhuvad hinnalisi aiagrille

PZU kahjukäsitluse juhi Jaanus Tanne sõnul on üldteada, et piirangute tingimustes on inimesed veetnud ohtralt aega kodus, mistõttu on ka loogiline, et esimeste kevadsoojadega tõsteti grillid välja, et rohkem aega koduaias veeta. „Samas nagu teame, siis kevadtuul võib sageli olla sama vali kui hilissügisesed tormid, mistõttu tuleks endiselt fikseerida kõiksugune välimööbel – alustades aiatoolidest ja grillist lõpetades batuutidega,“ hoiatab Tanne.

Keraamilise grilli korpus purunes täielikult

Kui teated naabri aeda lennanud aiamööblist või batuutidest on PZU kahjukäsitlejate jaoks tuulisemate ilmadega tavalised, siis sellel kevadel on laekunud mitmeid juhtumeid, kus tuul on olnud koguni nii tugev, et suudab liigutada raskemat grilltehnikat. „Näiteks ühel juhul tõukas tuul koduterrassilt alla raske keraamilise grilli, mille korpus purunes täielikult. Sellist tüüpi grillid võivad sõltuvalt tootjast ja mudelist maksta tuhandeid eurosid,“ toob Tanne näite. Purunemiskindlad pole ka tavalisemad metallist gaasigrillid, mis oma kerguse tõttu tuulega koguni kergemini veerema võivad hakata.

Tanne sõnul oleks enamus sääraseid õnnetusi jäänud olemata, kui grilli alusraami ratastel oleks olnud pidur peal. „Kuigi kodukindlustus hüvitab säärased kahjud, tasub arvestada, et uue grilli leidmine võib võtta aega ning teame ka juhtumeid, kus tuulega veerema läinud grill on lõhkunud terrassiklaase, aknaid, õuemööblit või terrassilaudist. Sellisel juhul on tagajärgede likvideerimine aeganõudev ja äärmiselt tülikas. Vaevalt leidub palju neid, kes kevadpäikse nautimise asemel tahaks näiteks remontida terrassilaudist,“ ütleb Tanne. Ka pidureid kasutades soovitab kindlustusekspert leida grilli hoiustamiseks tuulevarjulisem koht.

Katkised grillid