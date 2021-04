Uuring: järjest rohkem inimesi plaanib pensioniraha kinnisvarasse investeerida

Norstati juhi Evelin Pae sõnul plaanib aprilli seisuga pensionisamba raha välja võtta 23 protsenti inimestest, mis on kolm protsendipunkti rohkem kui jaanuaris. „Väljavõtjate osakaal on suurenenud kõige rohkem meeste ja keskealiste, 30 – 49-aastaste inimeste hulgas. Naiste ja nooremate ehk alla 30-aastaste hulgas on pensionisambaga jätkamise populaarsus kasvanud,“ ütles Pae.

Võrreldes Norstati jaanuaris läbiviidud uuringuga on muutunud ka inimeste eelistused, mida rahaga teha. Kui jaanuaris plaanis raha väljavõtjatest 17 protsenti paigutada see kinnisvarasse, siis aprillis oli neid juba 22 protsenti. Hüppeliselt kasvas kinnisvarahuviliste arv 30–39-aastaste inimeste seas, kellest jaanuaris plaanis kinnisvara soetada 27 ja aprillis juba 39 protsenti.

Kinnisvarakuulutuste portaali Kinnisvara24 tegevjuhi Katrin Aroni sõnul on uuringu tulemused korrelatsioonis kuulutuste vaatamise statistikaga. „Kinnisvara vastu on praegu ülisuur huvi ning näiteks eelmise aasta sama ajaga võrreldes on päringute arv praegu 41 protsenti kõrgem. Kuulutuste vaatamine ja päringute tegemine läks üles eelmise aasta kolmandast kvartalist ja on sellest ajast pidevalt tõusnud, saavutades selle aasta esimeses kvartalis rekordtaseme. Nõudlus kasvab tõenäoliselt sügiseks veelgi, kuid tuleb arvestada, et mitte kõik inimesed, kes plaanivad pensioniraha eest kinnisvara osta, ei saa pangast laenu ning seetõttu pole reaalne mõju nii suur,“ ütles Aron.