Üks pank on saavutanud pensioni investeerimiskontoga olulise edu konkurentide ees

Tänase sisuga on tehtud 2374 pensioni investeerimiskonto avaldust. Nendest 1980 ehk 83 protsenti on tehtud LHVs. Teisel kohal on Swedbank 279 avaldusega ehk 12 protsendiga turust. SEB ja Luminori käes on kokku vaid viis protsenti turust.