Euroopa Liit valmistub AstraZenecat kohtusse kaebama

Euroopa Komisjon tõstatas kohtukaasuse küsimuse esmaspäevasel kohtumisel Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikutega. Suurem osa saadikutest kinnitas, et nad toetavad farmaatsiagigandi kohtusse kaebamist. AstraZenecale heidetakse ette, et ettevõte on lubatud dooside tarnimises täielikult läbi kukkunud.

AstraZeneca on Euroopa Liidule pinnuks silmis olnud juba alates jaanuarist, mil nad teatasid, et ei suuda lepingus kirjas olevat kogust doose tarnida. Esimese kvartali lõpuks oli Briti ravimigigant Euroopa Liitu lubatud 100 miljoni doosi asemel saatnud vaid 30 miljonit. AstraZeneca tarneraskused on märkimisväärselt aeglustanud mitme Euroopa Liidu liikmesriigi vaktsineerimisprogrammi. Eriti valusalt on pihta saanud suured panused just AstraZenecale pannud Läti ning Bulgaaria.