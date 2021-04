VIDEOD | Selgunud on IT valdkonna aastategijad! Mis ühendab Pipedrive’i, Marten Kaevatsit ja Teliat?

ITL-i president Andre Krull ütleb, et eelmine aasta oli märgiline. „Palju kiiremini kui varasemalt loodetud on teoks saamas meie sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2030, kus seadsime eesmärgiks, et riigi heaolu allikaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses. Muutunud on kõik – kuidas tehakse koostööd, aetakse äri, õpitakse. Praegune kriis andis omakorda tõuke selleks, et õppisime tehnoloogiat veelgi paremini ära kasutama ning kiiresti sündis palju vajalikke tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldasid pandeemias paremini hakkama saada.“

ITL soovib tunnustada auhindadega eelmise aasta silmapaistvamaid IKT valdkonnaga seotud inimesi ja ettevõtteid, kes digiriigi arengule kaasa aitavad.

Aasta Läbimurdja 2020 on ettevõte, kes on hüppeliselt oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud. ITL tunnustab auhinnaga Pipedrive’i „ükssarvikuks“ saamise eest hoolimata kriisi mõjust. „See, et Pipedrive suutis keerulisel aastal leida investeeringu, mis andis neile Eesti viienda „ükssarviku“ tiitli, on nutikuse ja kvaliteedi märk,“ selgitab Krull. „Sellist ambitsioonikust ja elluviimist digisektorilt oodataksegi, see inspireerib omakorda teisi tegutsema.“

Pipedrive’i tehnoloogiajuht ja tegevjuht Sergei Anikin ütleb, et uue olukorraga kohanedes suudeti saada kontrolli alla kulud ning kaasajastada tootearendusplaanid. „Selle tulemusena pöördus langus kasvuks juba juulikuus ja pälvisime erafondi Vista Equity Partners tähelepanu. Meie järgmine ambitsioonikas eesmärk on saada kümne sarvega sarvikuks ehk decacorniks, mille eelduseks on tooteportfelli laiendamine ja enam kui 35% aastakasv järgmise viie aasta jooksul. Kasvu tagamiseks jätkame ka meeskonna suurendamist ja plaanime ainuüksi selle aasta jooksul juurde palgata veel 300 inimest,” lisas Anikin.