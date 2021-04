Rahandusminister Pentus-Rosimannus: plaanime KredExi ja EASi ühendada

Täna toimunud valitsuse pressikonverentsil rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus rääkis uue eelarve plaanidest, mille strateegia lõpliku kinnitamiseni jõuab valitsus järgmisel nädalal. Samuti tuli jutuks riigi avaliku sektori reformimise plaan. Selle puhul on välja töötatud KredExi ja EASi (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) konsolideerimise ehk liitmise kava.

Pentus-Rosimannus kirjeldas, et reformi taga seisab soov teha teenus, millest saab osa ka ettevõtlussektor, paremaks, klaarimaks ning et see oleks läbipaistvalt juhitud.

"Eelkõige on see korrastamine vajalik justnimelt selle tõttu, kuna osaliselt on nii EASi kui ka KredExi poolt pakutavad teenused ja tugi ettevõitlussektorile ikka sarnased. Seda küsimust tuleb küsida igas valdkonnas: kas dubleerivate asutuste või üksuste ülalhoidmine on kõige mõistlikum. Nii maksumaksja kui ka nende seisukohast, kes seda tuge vajavad," selgitas rahandusminister.

Ta lisas, et lisaks rahalisele poolele on liitmise kava oluline ka riigi juhtimise korrastamise vaatest, mis viiks selle selgematele alustele. Riik ei soovi, et teenus, mida pakutakse ja saadakse - oleks liigselt laiali visatud mitmete erinevate asutuste vahel, mis tegelikult pakuvad probleemidele sarnaseid lahendusi. Rahandusminister Pentus-Rosimannus täiendas: "Kõige olulisem on teenuse kvaliteet ja selgus, mis konsolideerumise tulemusena tekib."

EAS on 2000. aastal loodud Eesti riiklik sihtasutus, mis tegeleb ettevõtluse arendamisega, aidates kaasa ekspordi suurendamise, välisinvesteeringute kaasamise ja turismitulu kasvatamise vallas.



KredEx on riiklik finantseerimisasutus, mis loodi 2001. aastal ning see aitab ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda pakkudes laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi.