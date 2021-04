KUULA SAADET | TalTechi haridus lennutas vilistlase mitme kontinendi turundust juhtima

Täna Bolt Foodi turundusjuhiametit pidav Liia Pjatakova on lõpetanud TalTechi majandusteaduskonnas ärinduse eriala, spetsialiseerudes turundusele. „Ma teadsin kindlalt, et mulle meeldib inimestega suhelda, mis tähendab seda, et eriala pidi kindlasti olema pikas perspektiivis seotud inimeste ja suhtlemisega.” Muu hulgas tähendas see, et raamatupidaja töö talle piisavalt atraktiivne ei tundunud. Küll aga meeldisid talle väga numbrid, mida majandusteaduskond talle ka igakülgselt võimaldas. Juba esimesel semestril sai ta aru, et turunduse suund on just temale, sest seal oli nii palju numbreid ja matemaatikat, aga ka palju rääkimist ja loomingulisust.

Teeb suuri tegusid ja elab unistuste elu



Liia sõnul on tema tööülesandeid paari lausega väga raske kokku võtta, sest valdkond ja haare on väga lai. „Ma võin käsi südamel öelda, et see on hetkel minu unistuste töökoht. Mul on ainulaadne võimalus juhtida rahvusvahelist turundust, kogu Bolt Foodi turundust üle Euroopa ja Aafrika läbi kümnete ja kümnete erinevate riikide ja linnade. Mis on minu arust lihtsalt vapustavalt põnev!”

Liia tõdeb, et kõik ülikoolis õpitu on talle ka reaalselt kasuks tulnud, olgugi et mõnes loengus võib vastupidine mulje jääda. „See on nii naljakas, sest tol hetkel ülikoolis olles tundus küll vahepeal, et issand jumal, millal mul neid asju vaja läheb. Väga hea näide on normaaljaotus. See tundub nii väike haru statistikast, mida kunagi tööalaselt praktikas kasutusele võtta. Aga tuleb välja, et seda läheb mul väga tihti vaja.”

Kuula lähemalt Liia Pjatakova mõtetest, õpingutest ja edueduloost järgnevast saatest: