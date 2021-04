FOTOD | Rail Baltic tutvustab esialgset ideed sellest, milline rong võiks mööda kiirraudteed sõitma hakata

Rongi visuaalid põhinevad üldisel rongimudelil, et vaatajal oleks lihtsam ette kujutada tulevast rongi. Rail Balticu infrastruktuuril kasutab kiirrong toimimiseks elektrit. „Ainult 37% inimesi Eestis ja Lätis ning 27% Leedus on reisinud kiirrongiga, selgus 2020. aasta lõpus tehtud küsitlusest Balti riikides," ütles Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail ASi tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna.

„Sellepärast tahamegi tutvustada, milliseid isiklikke, keskkonnaalaseid ja majanduslikke hüvesid toob kiirrong meie regiooni inimestele ning millist positiivset emotsiooni ja kogemust võib saada kiirrongiga reisides," lisas ta

Rongi kujunduseks saadi inspiratsiooni kolme Balti riiki ühendavast elemendist, Läänemerest. Ideerongi värvilahenduses kajastuvad päike, meri ja liiv. See virtuaalne mudel on ideerong, mis on inspireeritud täna Euroopas ja mujal maailmas töötavatest kiirrongidest.

Esikohal on mugavus

Rong koosneb kavandi kohaselt kaheksast vagunist ning igas standardklassi vagunis on umbes 70 istekohta. Rong varustatakse WIFI-ühenduse, USB pesade, laadimispunktide ja ekraanidega, millel kuvatakse kõikidele reisijatele ajakohastatud teavet reisimarsruudi kohta.

Sarnaselt lennukitega on Rail Balticu rongides esimeses klassis rohkem mugavusi, näiteks vähem inimesi vagunis ja suurem jalaruum. Ärireisijatel on võimalik kasutada spetsiaalset ala, mis on varustatud telekonverentsi vahenditega nagu koosolekuruum ja esitlusekraan.

Standard- ja äriklassi vahel asuvast kohvikust saavad reisijad kogu reisi ajal osta kuumi jooke ja maitsvaid suupisteid.

* Pildid on illustratiivsed ega ole eeldatavaks lahenduseks mis tahes veeremile, mida tulevikus Rail Balticu infrastruktuuril kasutada.

Rongidesse luuakse spetsiaalsed kohad ratastooliga liiklejatele ja istekohad eakatele reisijatele. Kõikidesse tualettruumidesse on kavandatud mähkimislauad. Mõeldud on ka lemmikloomadega reisijatele, kellele on kavandatud spetsiaalne koht - nii saab loom olla kogu reisi ajal koos oma omanikuga.