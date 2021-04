Tallinn jätkab iduettevõtluse toetamist kosmose vallas

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on kosmosesüsteemidel ning kosmosetehnoloogiate maapealsetel rakendustel on meie igapäevaelus oluline roll.

Kokku on projekti eesmärk on järgmise nelja aasta jooksul võtta vastu ESA Eesti äriinkubaatorisse Tallinnas kaheksa kosmosetehnoloogiate või kosmoseandmetega tegelevat iduettevõtet. Lisaks Tallinna linnale ja Tehnopolile kuuluvad projekti konsortsiumisse veel Tallinna Tehnikaülikool, Tartu linn, Tartu Teaduspark, Tartu Ülikool, Tartu Observatoorium ja stardilaenu pakkujana KredEx.

Kolme tegutsemisaasta jooksul on ESA Eesti äriinkubaator Tallinnas loonud juba 43 töökohta ning tasunud tööjõumaksudena riigile üle 494 000 euro. Täiendava rahastusena on Tallinna äriinkubaatori iduettevõtted kaasanud 3,1 miljonit eurot investeeringuid ning nende kumulatiivne müügikäive ületas eelmise aasta lõpus 2 miljonit eurot. Programmiga on liitunud Tallinnas kümme ja Tartus üheksa kosmosetehnoloogia iduettevõtet.