Suur mõju tervele piirkonnale: Ida-Virumaa saab endale paarisaja miljonilise tehase, mis loob 700 uut töökohta

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin on seisukohal, et tegemist on projektiga, mille mõju terve regiooni arengule on raske ülehinnata: „Narva-Jõesuu panus koostöös IVIA-ga seisneb eelkõige Olgina lennujaama arendamisprotsessile kõikvõimalike vahenditega kaasa aitamises. Kuna on igati loomulik, et kontserni Aquaphor töölised ja tippspetsialistid asuvad elama just kuurortlinnas Narva-Jõesuus, siis peab linn olema valmis pakkuma neile kaasaaegseid ja mugavaid elamistingimusi.“